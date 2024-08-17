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Осинькин отреагировал на информацию об отставке

17 августа 2024, 20:25
4

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после гостевого матча 5-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) прокомментировал информацию о возможном уходе со своего поста.

– Сейчас в различных Telegram‑каналах начинаются разговоры о вашей возможной отставке, называются фамилии. Как вы на это реагируете?

– Пролистываю и иду дальше. Если к нашей игре в нынешнем состоянии есть какие‑то вопросы, то мы готовы это обсудить. Не думаю, что мы должны были сегодня явно переигрывать «Динамо».

  • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что руководство самарского клуба на следующей неделе обсудит будущее Осинькина. В качестве замены на пост главного тренера рассматривается Сергей Юран.
  • «Крылья Советов» с 3 очками располагаются на 13‑й строчке в РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Осинькин Игорь
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1723916156
КС в порядке, безнадёги нет, победы и очки придут.
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subbotaspartak
1723917685
Храбрые и тупые журналисты-провокаторы
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aldo conte
1723944667
Если "Крылья" уберут Осинькина - это будет большая ошибка. У "Крыльев" в начале этого сезона сложный календарь, но свои очки они взяли и дальше будут брать. Играть с более сильными по составу командами всегда сложно.
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neim
1723947453
Зачем самарской команде временщик Юран вместо нормального тренера ?
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