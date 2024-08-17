Осинькин отреагировал на информацию об отставке

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после гостевого матча 5-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) прокомментировал информацию о возможном уходе со своего поста.

– Сейчас в различных Telegram‑каналах начинаются разговоры о вашей возможной отставке, называются фамилии. Как вы на это реагируете?

– Пролистываю и иду дальше. Если к нашей игре в нынешнем состоянии есть какие‑то вопросы, то мы готовы это обсудить. Не думаю, что мы должны были сегодня явно переигрывать «Динамо».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что руководство самарского клуба на следующей неделе обсудит будущее Осинькина. В качестве замены на пост главного тренера рассматривается Сергей Юран.

«Крылья Советов» с 3 очками располагаются на 13‑й строчке в РПЛ.

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