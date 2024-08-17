Червиченко назвал недостаток «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил футбольное хозяйство «Зенита».

«Тем более, у «Зенита», при всем восхищении Глушенковым, есть недостаток – сложившаяся репутация могильника российских игроков. Коваленко вырывали зубами год назад, сейчас отдают. Ранее был Бакаев.

Есть хорошие латиноамериканцы, они и делают результат. Россияне там страдают, теряют квалификацию. Чтобы играть, надо уходить – это доказывает пример Кругового. Сидел там в запасе, сейчас постоянно играет в ЦСКА», – сказал Червиченко.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

Команда и сейчас лидирует в таблице.

Завтра, 18 августа, «Зенит» сыграет с «Химками».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?