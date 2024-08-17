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Червиченко назвал недостаток «Зенита»

17 августа 2024, 18:33
23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил футбольное хозяйство «Зенита».

«Тем более, у «Зенита», при всем восхищении Глушенковым, есть недостаток – сложившаяся репутация могильника российских игроков. Коваленко вырывали зубами год назад, сейчас отдают. Ранее был Бакаев.

Есть хорошие латиноамериканцы, они и делают результат. Россияне там страдают, теряют квалификацию. Чтобы играть, надо уходить – это доказывает пример Кругового. Сидел там в запасе, сейчас постоянно играет в ЦСКА», – сказал Червиченко.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Команда и сейчас лидирует в таблице.
  • Завтра, 18 августа, «Зенит» сыграет с «Химками».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (23)
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k611
1723909984
Чудеса, Червиченко сказал что то не про Спартак.
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DOCTOR PENALTY
1723911410
Это не недостаток, а позор Зенита и всего российского футбола. За это и ненавидят Питер по всей России.
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Сам_себе_сказал
1723916871
червиченко авторитетный специалист, стоит послушать его....
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somn
1723919204
И что там Круговой? Ничего против него не имею, но средний он... Покуражится и сникнет.
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erybov1965
1723922779
Все верно сказано,только это для самого Зенита не недостаток.Таким образом они ослабляют своих соперников и соответственно весь российский футбол,ведь в Европе мы не играем.Это недостаток российского футбола или как там многие болельщики говорят,ну всем и так понятно,не буду повторять.
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paracetamol
1723930287
А что Червиченко мог бы сказать о ситуации в свинарнике?
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Spirit_78
1723931086
Проблема не в Зените, а в менталитете паспортистов. Их испортил лимит и раздутые по всей лиге зарплаты. Чтобы столько же зарабатывать в Европе, нужно играть в топ-5, и не в клубах-аутсайдерах. К настоящей конкуренции паспортисты, считающие себя незаменимыми, не готовы.
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Romeo 123
1723943074
Зависть , только Зависть, столько молчал и не выдержал спортаг был в жопе там и будет , смешно , круговой сколько играет, как будто вчера закончился 29 тур, сядет и ЦСКА на лавочку
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ОК, Зенит!
1723951253
Червиченко жует червь сомнений. Он всегда был неумным. Спартаковская школа. Ну вот не умеют наши играть , как бразилы. При всем уважении к Мостовому - Педро лучше.Быстрее и техничнее. Покажите мне опорника лучше Барриоса, левого латтераля лучше Сантоса, напа лучше Кассьеры, хавбека лучше Вендела и т. д. по списку. Коваленко давали шанс - не вписался. А Глушенков вписался сразу. Почему, Червиченко, умник ты бестолковый? Можно долго скулить на Луну и лаять на Зенит, но правда жизни железобетонна - бразильцы и колумбийцы не играют в « русский футбол» как все остальные команды. Поэтому Зенит и побеждает. Нашим нужно подтягивать класс до латиносов, а прочим разным червиченкам не ныть бесконечно и не искать черную кошку там, где её нет.
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Каратель помойников
1723951416
О как питерское болото-секта забурлила...ну угомонятся шалашовочки,видать сигнал поступил и два жирных гомика строчки с разных аккаунтов))))
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