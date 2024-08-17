Червиченко назвал недостаток «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил футбольное хозяйство «Зенита».
«Тем более, у «Зенита», при всем восхищении Глушенковым, есть недостаток – сложившаяся репутация могильника российских игроков. Коваленко вырывали зубами год назад, сейчас отдают. Ранее был Бакаев.
Есть хорошие латиноамериканцы, они и делают результат. Россияне там страдают, теряют квалификацию. Чтобы играть, надо уходить – это доказывает пример Кругового. Сидел там в запасе, сейчас постоянно играет в ЦСКА», – сказал Червиченко.
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
- Команда и сейчас лидирует в таблице.
- Завтра, 18 августа, «Зенит» сыграет с «Химками».
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «РБ Спорт»