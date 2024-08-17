Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чалов-старший рассказал о настроении брата после трансфера в ПАОК

Чалов-старший рассказал о настроении брата после трансфера в ПАОК

17 августа 2024, 11:32

Даниил Чалов, брат форварда ПАОКа Федора Чалова, рассказал о настроении игрока.

– Все очень переживают за Федю. Как он сейчас себя чувствует в ПАОКе?

– Адаптируется. В новом месте всегда нужно время. Пока он находится в процессе адаптации. К сожалению, в дебютном матче они вылетели из Лиги чемпионов. Очень обидно. В этот день он не отвечал мне. Думаю, что адаптация какое-то время у него займет. Все хорошо, он улыбается.

  • ПАОК вылетел из Лиги чемпионов от «Мальме».
  • Команда продолжит выступать в еврокубковом сезоне.
  • Чалов перешел в ПАОК летом из ЦСКА.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ» 6
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении 2
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК Чалов Федор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
2
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
12
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
6
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
Все новости
Все новости
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
9 сентября
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
8 сентября
2
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
6 сентября
2
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
2 сентября
1
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
2 сентября
1
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
1 сентября
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
26 августа
5
«Краснодар» согласовал контракт с экс-партнером Роналду
25 августа
1
Фото«Краснодар» заинтересовался экс-вингером сборной Португалии
23 августа
1
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
6
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+