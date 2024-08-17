Чалов-старший рассказал о настроении брата после трансфера в ПАОК

Даниил Чалов, брат форварда ПАОКа Федора Чалова, рассказал о настроении игрока.

– Все очень переживают за Федю. Как он сейчас себя чувствует в ПАОКе?

– Адаптируется. В новом месте всегда нужно время. Пока он находится в процессе адаптации. К сожалению, в дебютном матче они вылетели из Лиги чемпионов. Очень обидно. В этот день он не отвечал мне. Думаю, что адаптация какое-то время у него займет. Все хорошо, он улыбается.

ПАОК вылетел из Лиги чемпионов от «Мальме».

Команда продолжит выступать в еврокубковом сезоне.

Чалов перешел в ПАОК летом из ЦСКА.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?