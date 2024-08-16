«Атланта» показала новое видео с Миранчуком

«Атланта Юнайтед» продолжает информировать о действиях новичка команды Алексея Миранчука.

Клубная пресс-служба опубликовала новое видео с российским футболистом, а также сообщила, что он уже получил визу и вскоре приступит к тренировкам с командой.

«Алексей получил визу и в субботу вылетает в Атланту. На следующей неделе он будет тренироваться с командой», – подтвердили в клубе МЛС.