«Атланта» показала новое видео с Миранчуком

«Атланта Юнайтед» продолжает информировать о действиях новичка команды Алексея Миранчука.
Клубная пресс-служба опубликовала новое видео с российским футболистом, а также сообщила, что он уже получил визу и вскоре приступит к тренировкам с командой.
«Алексей получил визу и в субботу вылетает в Атланту. На следующей неделе он будет тренироваться с командой», – подтвердили в клубе МЛС.
- «Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».
- Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.
- Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.
Источник: ТАСС