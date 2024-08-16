Новичок ЦСКА пообещал назвать жеребенка в честь клуба

Новый форвард ЦСКА Секу Койта рассказал об увлечении лошадями.

– У тебя в соцсетях есть фото, где ты на коне. Ты увлекаешься верховой ездой?

– Да, мне очень нравится ездить верхом – это мое хобби. У меня в Мали три коня, и часто в отпуске я катаюсь на них.

Такая прогулка меня расслабляет и отвлекает от всего. А когда я не в стране, мои братья заботятся и ухаживают за лошадьми.

– Футбольные болельщики ассоциируют ПФК ЦСКА с конями. Не хочешь ли ты своего следующего коня назвать в честь нашего клуба?

– Это отличная идея! Как раз одна из моих лошадей сейчас ждет жеребенка. Думаю, назову его в честь ПФК ЦСКА – подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом.