Комличенко: «Дай бог, чтобы Дзюба еще порадовал своей игрушкой»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о будущем Артема Дзюбы.

– Если брать из габаритных форвардов как вы, кто выделяется?

– Даже не знаю.

– Соболев?

– Он не играет сейчас. Раньше в каждой команде были габаритные нападающие, сейчас нас стало меньше (улыбается).

В «Ростове» двое, в «Спартаке» был, Заболотный в «Химках». Дзюба закончил уже, можно так сказать.

– Думаете, Артем все?

– Посмотрим, но пока он молчит. Может и подпишет контракт. Дай бог, чтобы еще поиграл, порадовал своей игрушкой.