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  • Комличенко: «Дай бог, чтобы Дзюба еще порадовал своей игрушкой»

Комличенко: «Дай бог, чтобы Дзюба еще порадовал своей игрушкой»

15 августа 2024, 23:11
23

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о будущем Артема Дзюбы.

– Если брать из габаритных форвардов как вы, кто выделяется?

– Даже не знаю.

– Соболев?

– Он не играет сейчас. Раньше в каждой команде были габаритные нападающие, сейчас нас стало меньше (улыбается).

В «Ростове» двое, в «Спартаке» был, Заболотный в «Химках». Дзюба закончил уже, можно так сказать.

– Думаете, Артем все?

– Посмотрим, но пока он молчит. Может и подпишет контракт. Дай бог, чтобы еще поиграл, порадовал своей игрушкой.

  • «Локомотив» не продлил контракт с 35-летним футболистом.
  • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
  • Сообщалось, что «Крылья» готовы платить Дзюбе 5 млн рублей в месяц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Дзюба Артем Комличенко Николай
Комментарии (23)
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vladik12
1723753141
В 2020 уже порадовал так, что некоторые до сих пор проходят курс реабилитации.
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"supermax"
1723753587
Нет уж нет уж...Пусть свои игрушки показывает питерским подлизам ...или лично Комличеко... И чтоб без камер
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VVM1964
1723753976
Комличенко, ты что - тоже из "ЭТИХ", ну в смысле - из "ТЕХ" ? )) ...
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Fialet
1723755982
Какой такой игрушкой, уж не о цзюбином писюне ли мечтает Комичленко?
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Evgenijgerasimov607@gmail
1723760093
Комчлененко так шутит,а все подумали...
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Ровесник Романцева
1723775998
Были у старика 3 сына. 2 нормальных, а 1 футболист
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mikatv
1723780386
Иногда заглянешь на бомбардир, такое впечатление что попал в чат пятого класса школы для олигофренов. Собрались титаны духа - ни писают, ни какают, ни передергивали никогда в жизни. Ложатся в кроватку, руки на одеяло, как воспитатель сказал и спят себе тихо. Парень стал лучшим форвардом РПЛ, хочет и дальше играть - да на здоровье. Но тут же набежит куча бездарных, завистливых тварей и давай полоскать. Да как? Он же страшно сказать передергивал! Где же духовность и скрепность? Причем мерзавцы, которые его шантажировали записью, и которых он послал как раз на таких обиженных жизнью и рассчитывали. Годы пройдут, но их убогий мозг так и будет им шептать - ты вот свою жизнь прос.. ал, бухаешь, урод уродом, но зато Дзюба передергивал.
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momwig_
1723796589
Игрушкой - это да
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