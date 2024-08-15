Комличенко: «Дай бог, чтобы Дзюба еще порадовал своей игрушкой»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о будущем Артема Дзюбы.
– Если брать из габаритных форвардов как вы, кто выделяется?
– Даже не знаю.
– Соболев?
– Он не играет сейчас. Раньше в каждой команде были габаритные нападающие, сейчас нас стало меньше (улыбается).
В «Ростове» двое, в «Спартаке» был, Заболотный в «Химках». Дзюба закончил уже, можно так сказать.
– Думаете, Артем все?
– Посмотрим, но пока он молчит. Может и подпишет контракт. Дай бог, чтобы еще поиграл, порадовал своей игрушкой.
- «Локомотив» не продлил контракт с 35-летним футболистом.
- В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
- Сообщалось, что «Крылья» готовы платить Дзюбе 5 млн рублей в месяц.
Источник: «Матч ТВ»