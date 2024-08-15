Мостовой высказался о возможном переходе Дзюбы в «Крылья Советов»

Александр Мостовой оценил потенциальное сотрудничество между «Крыльями Советов» и Артемом Дзюбой.

«Дзюба однозначно нужен самарцам. Это команда, которой не хватает хороших футболистам. Артем же без клуба. Если он хочет играть, то надо искать команду.

Вряд ли у него много вариантов, но он еще год-два сможет помочь любой команде. Дзюба ведь не говорил, что заканчивает карьеру, поэтому пусть играет», – сказал Мостовой.