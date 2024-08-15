ЦСКА возобновил интерес к нападающему сборной Израиля

ЦСКА вернулся к кандидатуре форварда «Маккаби Тель-Авив» Дора Тургемана.

Прошлой осенью 20-летний израильтянин отказал армейцам.

«Руководство ЦСКА связывалось с представителями Дора Тургемана на тему перехода футболиста в Россию. Официального предложения в «Маккаби» пока не поступало.

Игрок не против переезда в Россию, но условия трансфера должны устроить израильский клуб», – сообщил источник.