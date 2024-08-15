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  • Абена попрощался с «Ференцварошем» перед трансфером в «Спартак»

Абена попрощался с «Ференцварошем» перед трансфером в «Спартак»

15 августа 2024, 08:16
20

Защитник «Ференцвароша» Миенти Абена в среду попрощался с командой. Как сообщает Magyar Nemzet, в случае успешного прохождения медосмотра «Спартак» заплатит за трансфер суринмаца 1,5 миллиона евро.

  • Ранее «Спартак» приобрел у «Ференцвароша» полузащитника Маркиньоса, заплатив более 5 миллионов евро.
  • Главный тренер московского клуба Деян Станкович в прошлом сезоне возглавлял венгерскую команду.
  • 29-летний Абена провел в этом сезоне 1 матч за «Ференцварош» и ни разу не выходил на поле в августе. Он не был заявлен на встречи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».
  • В прошлом сезоне суринамец сыграл за клуб в 26 встречах, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: Magyar Nemzet
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Спартак Ференцварош Абена Миенти
Комментарии (20)
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oyabun
1723703607
Ну и зачем? Кого то он ведь должен тогда потеснить в составе? И кого же? Чернова, Дуарте? Вчера Егор Гузиев вышел, и это классно что новички наигрываются свои. А с этим Абеной высокая вероятность Гузиева больше не увидеть на поле. Абена что на голову лучше всех перечисленных? Судя по стоимости нет.
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subbotaspartak
1723705438
перетаскивание из бывшего в общем никакого клуба.... насколько перспективно..
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mahan
1723705734
Не знаю как Абена, но вот Маркиньос полный ноль, зачем его привезли не знаю.
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ivany4
1723712378
Станкович продавил свою заявку на игрока. По логике верно, посмотрим как это скажется на игре команды. По сути, защиты у нас сейчас нет. Бабич и Дуарте давно не сыгранный дуэт. Все остальные комбинации ни о чем. Пример вчерашняя игра. Полагаю в качестве страховки, Станкович будет наигрывать две пары центральных, что бы менять их тоже парами. Ну и к каждой паре плюс экстренная замена. Вот 6 защитников и получается. Кто уйдет и куда, будем посмотреть. Интересно, насколько с ним заключили контракт?
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O-kolesov
1723715301
Очередной латинос в "народной команде"
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