Абена попрощался с «Ференцварошем» перед трансфером в «Спартак»

Защитник «Ференцвароша» Миенти Абена в среду попрощался с командой. Как сообщает Magyar Nemzet, в случае успешного прохождения медосмотра «Спартак» заплатит за трансфер суринмаца 1,5 миллиона евро.

Ранее «Спартак» приобрел у «Ференцвароша» полузащитника Маркиньоса, заплатив более 5 миллионов евро.

Главный тренер московского клуба Деян Станкович в прошлом сезоне возглавлял венгерскую команду.

29-летний Абена провел в этом сезоне 1 матч за «Ференцварош» и ни разу не выходил на поле в августе. Он не был заявлен на встречи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом».

В прошлом сезоне суринамец сыграл за клуб в 26 встречах, забил 3 гола, отдал 1 передачу.