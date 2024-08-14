Соболев, Дуарте, Чернов и Зобнин не сыграют за «Спартак» в Самаре

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, защитники Алексис Дуарте и Никита Чернов, полузащитник Роман Зобнин не приехали с командой на матч 2-го тура группового турнира пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов». Все четыре футболиста ранее пропустили встречу с «Ахматом» в РПЛ.

Матч пройдет 14 августа на стадионе «Самара Арена». Начало – в 19.30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» сообщил, что Чернов получил травму в матче с «Крыльями Советов» в 3-м туре чемпионата России 5 августа. Соболев отстранен от работы с командой.

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