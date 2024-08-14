Стали известны стартовые составы на матч 2 тура группогового этапа Кубка России в котором сыграют ЦСКА против «Пари НН». Игра состоится 14 августа, начало встречи запланировано на 17:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Агапов, Зделар, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Давила.

Главный тренер: Марко Николич

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Ведерников, Гоцук, Шпанцев, Магкеев, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Зе Турбо, Кутателандзе.

Главный тренер: Саша Илич

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