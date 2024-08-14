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Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»

14 августа 2024, 21:00
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ с «Пари НН» (1:1, по пенальти 4:2) прокомментировал результативность защитника красно-синих Игоря Дивеева.

– Сегодня и у нас, и у соперника была серьезная ротация. Футболисты «Пари НН» сели глубоко: в таком матче важно было забить первыми, открыть пространство, а затем открылась бы и сама игра. К сожалению, мы упустили свои моменты и буквально подарили гол сопернику. Хорошо, что сумели забить, но было много других ситуаций, которые тоже можно было превращать в голевые. Мы атакуем по 100 раз за игру, но до ударов доходим не всегда. Работаем над этим.

Отдельно хочу сказать большое спасибо болельщикам и фанатам, которые пришли на игру. Тем более, что она началась достаточно рано в рабочий день. Но футбол с фанатами – это радость, и очень приятно быть участником матча с такой поддержкой. Это совсем другой уровень.

– Команда действовала по схеме 3-4-3. Стоит ли ждать переход на игру в четыре защитника?

– Да, но сначала нам надо дождаться конца трансферного окна. Нужно понять всю обойму и решать, как играть, исходя из функционала футболистов. Сейчас в моменте менять это невозможно: у нас идет перестройка команды, кто-то уходит, кто-то приходит. Надо понять, какое оружие есть в наших руках, а потом уже использовать его в разных схемах.

Игорь Дивеев забил уже пятый гол в сезоне. В чем причина такой результативности защитника?

– Хороший вопрос. Я тренирую уже около 24 лет, из них 17-18 в профессиональном футболе. Поэтому то, что я сейчас скажу, знаю наверняка. Футболист получает все, чего он заслуживает. Игорь – один из самых мотивированных, правильных, работоспособных игроков. Конечно, есть еще другие ребята – Тороп, Обляков, Круговой, Жемалетдинов, Кисляк и Глебов, которые, когда выходят на поле, заслуживают хорошей удачи, и футбол им ее дает. Происходящее с Игорем – его заслуга.

– Вы говорили, что ЦСКА нужен нападающий. Актуален ли этот вопрос с такой игрой Дивеева?

– Легко вам шутить! Ну, что мне на это сказать?

  • Дивеев забил единственный мяч армейцев в основное время. Для него это пятый гол в этом сезоне. У нижегородцев отличился Зе Турбо.
  • ЦСКА после двух матчей занимает третье место в группе C Кубка России с 2 очками. «Пари НН» идет четвертым с 1 очком.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Кубок Нижний Новгород ЦСКА Дивеев Игорь Николич Марко
Комментарии (1)
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RUSARM
1723711925
Все это так,но тренер для того и существует,что бы ставить игру и забивать!!!
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