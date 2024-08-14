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Юрий Лоза объяснил, чем его не устраивает Станкович

14 августа 2024, 13:08
16

Певец, автор хита «Плот» Юрий Лоза прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре РПЛ.

«Я уже давно говорю, что «Спартаку» надо назначать главным тренером своего человека. Когда Аленичев стал главным тренером, то я подумал, что сейчас вернется игра у «Спартака». Из-за одного дурацкого проигрыша его убрали. Потом команда заиграла точно таким же составом при Каррере. Если вы хотите, чтобы «Спартак» был собой, то создайте спартаковскую игру. Югослав будет ставить свой футбол. Станкович – хороший тренер, но он югослав. Его футбол не такой, как был раньше в «Спартаке».

«Спартак» удачно стартовал? 0:2 от «Оренбурга» – это разве удачно? Потом была муторная ничья с «Ахматом». Команда уровня «Спартака» должна наносить 100 ударов по воротам «Ахмата». Тогда и будут голы. Любая хорошая команда должна побеждать «Ахмат», – сказал Лоза.

  • Серб принял «Спартак» в июне.
  • У «Спартака» 4 матча подряд без поражений.
  • В 19:30 мск команда начнет кубковый матч против «Крыльев Советов».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (16)
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партизан84
1723632779
ПЛОСКИЕ рассуждения простого болельщика)))
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acor94
1723636422
Ызвынысь!
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andr45
1723636669
ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К СТАНКОВИЧУ (АБАСКАЛЮ, СЛИШКОВИЧУ, ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»)))))))) PS Уверен, что если бы вдруг Гвардиола, Клопп, Анчелоти и т.д. согласились возглавить «Спартак», то тут же Рабинер, Генич, Губерниев, Радимов, Червиченко и прочие газпромовские шавки, растолкуют, что все они старые маразматики, выжившие из ума, шарлатаны, решивший обдурить рассейскую общественность, не прививают «спартаковский» футбол времен Очаковских и покоренья Крыма, и прочие прелести, столь характерные для рассейских СМИ)))
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VVM1964
1723637897
Юра, лучше пой - это у тебя лучше получается ! И да хочу задать вопрос - ГДЕ ХИТЫ, Юра ? - на "Плоту" далеко не уплывешь... )
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Play
1723641120
Деды всё надеются, что Спартак заиграет как в 90е, а водка опять будет по 2.70
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Oldtrafford83
1723644883
Эх Юра Юра))
Ответить
САДЫЧОК
1723646068
Кто это такой?
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bobsan
1723653461
Станкович объяснил,чем ему не нравиться Лоза:-Одна песня про плывущие дрова,а понтов ,как будто Богемскую рапсодию написал.
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BRO_football
1723668336
Эх, слышали бы вы другие гениальные высказывания Юрия Лозы...
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