Семшов объяснил беспроигрышную серию «Спартака»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил первые месяцы работы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

У москвичей серия из 4 матчей без поражений.

Тренер в команде с июня.

«Станкович пока не привнeс сильных изменений. Он пытается воплотить своe видение футбола, достаточно простое, ведь на поле 11 человек. Но перестроения, расположение игроков – этим занимается Станкович. И ещe стабилизацией состава.

Психологически он раскрепостил команду. Эта спокойная атмосфера сказывается на результатах», – сказал Семшов.

В 19:30 мск «Спартак» начнет кубковый матч против «Крыльев Советов».

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