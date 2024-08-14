Газзаев сказал, что нужно сделать ЦСКА для борьбы за чемпионство

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев верит, что Марко Николич сможет добиться успеха с московским клубом. При этом он отметил, что команда нуждается в усилении.

– ЦСКА – это клуб с большой историей, с большими амбициями. Пригласили нового тренера. Потому что давно не выигрывали. Конечно, ему надо дать время поработать.

– Вы верите в Николича?

– За несколько матчей сложно что‑то сказать. В середине чемпионата можно будет судить. Для того, чтоб бороться за чемпионство, нужно укреплять состав. Сейчас это будет сложно.