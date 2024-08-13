Черданцев: «Который год со «Спартаком» происходит одно и то же»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил о неготовности «Спартака» к борьбе за чемпионство.

– «Спартак» не смог обыграть «Ахмат». Что случилось с командой?

– Который год со «Спартаком» происходит одно и то же. Приходит новый человек, большие ожидания, потом все возвращается на круги своя.

«Спартак» Станковича мы увидим не скоро. Сейчас идет комплектование состава, каждый тур появляется новый игрок. Какую выстроенную игру вы хотите иметь?

Но чемпионат идет, а уже минус три очка в Оренбурге, минус два с «Ахматом». Каковы цели? Тогда руководство клуба должно сказать, что в этом сезоне создается команда, чтобы бороться за чемпионство в 26‑м году. Заявите так и болельщики поймут.

А что сейчас? В команду приезжает человек [Виллиан Жозе] с килограммами лишнего веса. Это лучше всего характеризует отношение к делу. Так к чемпионству не готовятся.