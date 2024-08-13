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  • Черданцев: «Который год со «Спартаком» происходит одно и то же»

Черданцев: «Который год со «Спартаком» происходит одно и то же»

13 августа 2024, 18:46
10

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил о неготовности «Спартака» к борьбе за чемпионство.

– «Спартак» не смог обыграть «Ахмат». Что случилось с командой?

– Который год со «Спартаком» происходит одно и то же. Приходит новый человек, большие ожидания, потом все возвращается на круги своя.

«Спартак» Станковича мы увидим не скоро. Сейчас идет комплектование состава, каждый тур появляется новый игрок. Какую выстроенную игру вы хотите иметь?

Но чемпионат идет, а уже минус три очка в Оренбурге, минус два с «Ахматом». Каковы цели? Тогда руководство клуба должно сказать, что в этом сезоне создается команда, чтобы бороться за чемпионство в 26‑м году. Заявите так и болельщики поймут.

А что сейчас? В команду приезжает человек [Виллиан Жозе] с килограммами лишнего веса. Это лучше всего характеризует отношение к делу. Так к чемпионству не готовятся.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 4 турах РПЛ.
  • Команда идет на 5-м месте в лиге.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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val69
1723565905
С тобой тоже.. Из года в год... Сплошные визги... С тобой смотрю без звука...
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...уефан
1723567447
...а кому ты всё это говоришь? Мы тута! И мы тута не слепые). А ты говори-говори, это твой кусок хлеба с маслом. Пой оды Зениту, вы ж с одной кассы деньги получаете, а мы, как-то сами за Спартаком понаблюдаем, нам не привыкать...
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Скргей
1723568456
Более глупого "комментатора" не слышал.
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Каратель помойников
1723572890
У чердака течёт чердак и это из года в год повторяется,а сейчас он ещё на чипсы подсел и на стакан,скоро вообще в маразм впадать начнет
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БАЗАРА НЕТ
1723573260
У секты задымились пуканы)) счас на черданцева навалятся всем своим стадом боровов)) Как будто он виноват что их спам понторез из промежности нижней части таблицы
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FCSpartakM
1723573410
"Который год со «Спартаком» происходит одно и то же" Который год с горе экспертами происходит одно и то же. Пару туров назад рассказывали о том, что Спартак в хорошей форме. Одна осечка и новые мантры, что в команде все одно и то же. А прошло всего пара туров. Никто никаких задач не ставил на первое место, но чердак , не зная целей уже рассуждает что все пропало. Да и адекватные люди понимали, что Спартак не факт, что вскроет Ахмат, который уже не первый год приезжает играть в глухую оборону.
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VVM1964
1723577165
Какая борьба за чемпионство - чемпион уже назначен !!! ((( А вот за 2-3 думаю побороться нам по силам - в команде уже достаточно новичков, а судя по всему будет еще больше, сыграются и результат будет лучше чем в прошлом году !
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k611
1723578944
Сыграно только четыре тура. Ему бы только воздух сотрясать.
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paracetamol
1723586016
Карма у свиней такая, свинская, вот почему!
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SLADE2019
1723621376
Все верно, но когда из года в год состав такой, что нуждаются в усилении все линии, в том числе вратарская, такое будет происходить.
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