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  • Агент Гурцкая: «Дркушич слабее всех в «Зените» – его спрятали для «Сочи» на следующий сезон»

Агент Гурцкая: «Дркушич слабее всех в «Зените» – его спрятали для «Сочи» на следующий сезон»

12 августа 2024, 22:50
5

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» выкупил Ваню Дркушича у «Сочи» только чтобы вернуть его обратно через год.

«Мне кажется, Дркушича спрятали для «Сочи» на следующий сезон. Я в этом четко убежден. Никогда он не будет нужен «Зениту», всегда «Зенит» сможет купить игрока сильнее. Он слабее всех в «Зените».

Когда «Зениту» понадобится профильный защитник, они купят игрока сильнее Дркушича. Он низковат, хотя неплохо для своего роста играет головой.

Для меня это скрытая форма удержания игрока в «Сочи»: дать ему хорошие деньги, отпустить на год в «Црвену Звезду», которая играет в еврокубках, а на следующий год отдать его в аренду в «Сочи».

Потому что в Первой лиге Дркушича нереально удержать», – сказал Гурцкая.

  • Дркушич подпишет с «Зенитом» 5-летний контракт.
  • Ради петербургского клуба он отказал «Осасуне».
  • Рыночная стоимость словенца – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Дркушич Ваня Гурцкая Тимур
Комментарии (5)
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Garrincha58
1723494481
этот якобы агент ищет подводные камни там где их нет да и какая тебе разница сочинитель анекдотов
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FCSpartakM
1723500172
Дркушич сильнее почти всех ЦЗ зенита.
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sochi-2013
1723523736
Твои б слова, да ........!
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subbotaspartak
1723524581
А шахматистов ты продаёшь?
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