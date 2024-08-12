Агент Гурцкая: «Дркушич слабее всех в «Зените» – его спрятали для «Сочи» на следующий сезон»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» выкупил Ваню Дркушича у «Сочи» только чтобы вернуть его обратно через год.

«Мне кажется, Дркушича спрятали для «Сочи» на следующий сезон. Я в этом четко убежден. Никогда он не будет нужен «Зениту», всегда «Зенит» сможет купить игрока сильнее. Он слабее всех в «Зените».

Когда «Зениту» понадобится профильный защитник, они купят игрока сильнее Дркушича. Он низковат, хотя неплохо для своего роста играет головой.

Для меня это скрытая форма удержания игрока в «Сочи»: дать ему хорошие деньги, отпустить на год в «Црвену Звезду», которая играет в еврокубках, а на следующий год отдать его в аренду в «Сочи».

Потому что в Первой лиге Дркушича нереально удержать», – сказал Гурцкая.