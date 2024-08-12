В «Зените» отреагировали на информацию о бонусах для Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о бонусах Максима Глушенкова.

Сообщалось, что нападающий получает по 10 тысяч евро за каждое результативное действие.

В его активе 9 голов и 1 ассист в 6 матчах нового сезона.

«В «Зените» есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому.

Максим со сборов смог влиться в коллектив и на поле, и в раздевалке. Помимо очевидных футбольных способностей с его стороны есть повседневная индивидуальная и командная работа, а это, пожалуй, самое главное, это ключ к пониманию такого уровня игры», – сказал Медведев.