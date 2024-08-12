Символическая сборная 4-го тура РПЛ от WhoScored

WhoScored представил символическую сборную 4-го тура РПЛ.

В ней нет ни одного игрока «Краснодара». Команда обыграла со счетом 2:1 ЦСКА.

Также в символической сборной нет и представителя «Спартака».

Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Александр Эктов («Пари НН»).

Полузащитники: Максим Глушенков («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Николай Калинский («Пари НН»), Саид Сахархизан («Оренбург»).

Нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Брайан Мансилья («Оренбург»).