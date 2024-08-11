Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал исход матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

– Мы старались, бились. Но бывают матчи, когда ты не можешь разбить низкий блок соперника. С каждой минутой становилось все сложнее, каждая минута играла на руку сопернику. Тем не менее, мне не в чем упрекнуть ребят. Впереди еще много матчей.

– В перерыве вы провели две замены.

– Мне нужны были против низкого блока, против команды, которая не хотела атаковать, быстрые игроки в атаке. Я постарался это сделать.

– Как оцените форму Виллиана Жозе?

– Ему есть в чем прибавлять. Есть куда расти.

У «Спартака» 4 матча без поражений подряд.

«Спартак» не смог победить «Ахмат» в 5-й раз подряд.

Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?