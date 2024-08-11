Педро назвал футболиста «Зенита», которому все аплодировали в раздевалке после матча с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Педро высказался о моменте с пенальти в матче с «Динамо» (1:0).

На 86-й минуте в ворота петербургского клуба назначили 11-метровый, но Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале.

– Момент, когда назначили пенальти в ворота «Зенита», и он мог перевернуть игру, но Латышонок берет удар. Что было в этот момент в команде, которая была на поле? Что почувствовали, как в раздевалке отблагодарили Женю?

– Женя – потрясающий вратарь, сегодня он спас для нас победу, и конечно же мы поздравляли его и на поле, и в раздевалке, когда все вошли, раздались аплодисменты. Более чем заслуженно.

– Латышонок на интервью скованный, закрытый, замкнутый и немногословный. Какой он в команде? Другой или такой же сам по себе?

– Он очень серьезный человек, но при этом, если есть повод смеяться, он посмеется. Если есть повод закрыться и просто работать, он будет работать. Во многом из-за этого он приносит пользу на поле.

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