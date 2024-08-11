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  • Педро назвал футболиста «Зенита», которому все аплодировали в раздевалке после матча с «Динамо»

Педро назвал футболиста «Зенита», которому все аплодировали в раздевалке после матча с «Динамо»

11 августа 2024, 18:24
9

Нападающий «Зенита» Педро высказался о моменте с пенальти в матче с «Динамо» (1:0).

На 86-й минуте в ворота петербургского клуба назначили 11-метровый, но Евгений Латышонок отразил удар Муми Нгамале.

– Момент, когда назначили пенальти в ворота «Зенита», и он мог перевернуть игру, но Латышонок берет удар. Что было в этот момент в команде, которая была на поле? Что почувствовали, как в раздевалке отблагодарили Женю?

– Женя – потрясающий вратарь, сегодня он спас для нас победу, и конечно же мы поздравляли его и на поле, и в раздевалке, когда все вошли, раздались аплодисменты. Более чем заслуженно.

– Латышонок на интервью скованный, закрытый, замкнутый и немногословный. Какой он в команде? Другой или такой же сам по себе?

– Он очень серьезный человек, но при этом, если есть повод смеяться, он посмеется. Если есть повод закрыться и просто работать, он будет работать. Во многом из-за этого он приносит пользу на поле.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Латышонок Евгений Педро
Комментарии (9)
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raritet
1723392744
Неплохой улов в этом году. И воротчик был нужен. С ними всегда была проблема в Зените. И такой драйвер как Глушенков. Классный бегунок. Главное, чтобы не сломали его в нашей костоломной лиге.
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neim
1723435501
... "Что было в этот момент в команде, которая была на поле?"... В этот момент у всех зенитовских очко сжалось до неимоверно маленьких размеров, по этому гола и не случилось ))). ... "все аплодировали в раздевалке после матча с «Динамо» " ... 50℅ аплодисментов были предназначены форварду Динамо Нгамале ))).
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Nitup
1723471154
А они все в Бздините педро! Голубые-голубые...
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