Миллер прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался о результате матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

Петербуржцы дома выиграли со счетом 1:0.

Гости не реализовали пенальти на 86-й минуте.

«Зенит» – единственная команда, еще не терявшая очки в новом чемпионате.

– Каковы ваши впечатления от вчерашней победы?

– Запоминающаяся игра. Гроссмейстерская победа «Зенита».

– Вы имеете в виду роль тренера?

– Да, в том числе. И команды, конечно. Сергей Семак – отличный тренер. Он умеет выигрывать такие игры. На его счету невероятное количество побед и поэтому уже огромный опыт.

Ведь золотой фонд команды заключается в том, что в разных матчах, в зависимости от игры, команда умеет побеждать по‑разному. В том числе по тактике первыми не допустить ошибки.

– То есть многое зависит от плана на игру?

– Да, конечно. Ведь план на вчерашний матч был построен не из предположения, что гости приедут за одним очком. А из тезиса: «Мы знаем, что вы знаете, что мы знаем, что вы приедете за одним очком». А это уже рефлексивные тактики.

А отсюда – правильно выбранные командные скорости на матч, заранее подготовленные возможные тактические перестроения во время игры.

Хотите без Вендела?! Пожалуйста! Молниеносное тактическое перестроение и двухходовка: Клаудиньо – Педро, Глушенков в центре. И победный гол!

– А вы были уверены, что гол Глушенкова – это уже победа «Зенита»?

– Да, абсолютно.

– А если вдруг какой‑нибудь случайный кривой пенальти?

– Проницательные болельщики были уверены, что если и так, то Латышонок выручит, потащит, ведь Глушенков уже забил, а связка работает (смеется).

И Лев прыгнул! Всех с победой! «Зенит» – чемпион!