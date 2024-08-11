Николич пожаловался на три фактора, из-за которых ЦСКА проиграл «Краснодару»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Решающий гол был забит на 90+1 минуте Витором Торменой.

«Были эпизоды, когда точно надо было забивать гол. Тяжeлая игра, как и в прошлый раз. Тяжeлый перелeт, тяжeлое поле, очень некомфортная для футбола погода. Эта игра на юге стала третьей за двадцать дней, но уже такие выезды закончились, теперь двигаемся дальше», – сказал серб.

ЦСКА впервые проиграл в РПЛ при Николиче.

Команда идет в таблице 4-й.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?