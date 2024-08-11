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  • Николич пожаловался на три фактора, из-за которых ЦСКА проиграл «Краснодару»

Николич пожаловался на три фактора, из-за которых ЦСКА проиграл «Краснодару»

11 августа 2024, 09:30
12

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

  • Решающий гол был забит на 90+1 минуте Витором Торменой.

«Были эпизоды, когда точно надо было забивать гол. Тяжeлая игра, как и в прошлый раз. Тяжeлый перелeт, тяжeлое поле, очень некомфортная для футбола погода. Эта игра на юге стала третьей за двадцать дней, но уже такие выезды закончились, теперь двигаемся дальше», – сказал серб.

  • ЦСКА впервые проиграл в РПЛ при Николиче.
  • Команда идет в таблице 4-й.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Краснодар Николич Марко
Комментарии (12)
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Garrincha58
1723358389
вот же как не стыдно жаловаться на перелёты и переезды все московские недокоманды на четыре домашних матча играют больше чем другие команды РПЛ
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andr45
1723359126
Был и четвертый фактор, о котором деликатно промолчал Николич: МЯЧИ БЫЛИ КВАДРАТНЫЕ(((
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Skull_Boy
1723359636
Ха за 90 минут создать целых три момента это мощь и схема 3-4-3 НЕ РАБОТАЕТ, и хватит копировать никчемный футбол Федотова с тупым забросом на столба и пора уже принять, что ЦСКА середняк
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...уефан
1723361824
...ага, ещё обвал на биржах и падение курсов с магнитными бурями в купе...
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subbotaspartak
1723361832
"Тяжeлый перелeт",...- кругосветка? Ты карту нашей Родины видел?
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ОК, Зенит!
1723365090
Все играют в одинаковых условиях. Мяч круглый, поле зеленое, рамка прямоугольная, погода летняя. Жаловаться на перелет смешно. Не пешком же шли.
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MazaiNN
1723366837
Провинция ..ули. Не взыщите. Комментатор сказал что мяч по кочкам скачет и трава не стрижена..
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Александр.Т.
1723370048
Третья игра за 20днейпарни перетрудились походу надо две игры в 20дней)))
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Митя-Морев-google
1723382749
А Сперцян молодец… шипами бьет, рукой помогает при передачах… все для победы!!!!
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