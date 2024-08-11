Мостовой спрогнозировал итог встречи «Спартак» – «Ахмат»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом».

«Конечно, «Ахмат» будет бороться, ведь не просто так они приехали в Москву. Но вот шансов у команды мало, ведь начали они не слишком уверенно, а в прошлом туре крупно уступили «Локомотиву». Думаю, что игра пойдет по примерно тому же сценарию, что и недавний матч «Спартака» с «Крыльями Советов» (3:0)» – сказал Мостовой.

Матч начнется в 20:00 мск.

«Спартак» в случае победы может выйти на 2-е место в РПЛ.

Команда не брала чемпионство с 2017 года.

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