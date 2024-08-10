Радимов: «Соболеву должно быть стыдно возвращаться в состав «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о будущем форварда команды Александра Соболева.

Руководство московского клуба ранее отстранило форварда из-за его желания перейти в команду из Санкт-Петербурга.

«Я плохо понимаю, как после 1-го тура человек может сказать, что он устал психологически. У него был месяц на подготовку, впереди 30 туров чемпионата, Кубок… И вдруг после первого тура ты психологически не готов. У меня вопрос, а «Спартак» ему до сих пор платит деньги?

Есть ли вариант, что Соболев все осознает и вернeтся в состав «Спартака»? Даже не представляю, как можно вернуться, мне бы до такой степени стыдно было. Потому что команда, после того как ты без шансов проиграл в Оренбурге, играет очень здорово, по глазам видно, что ребята хотят этого. Поэтому не знаю, как игроки «Спартака» к этому отнесутся.

И мне на самом деле всe равно, возьмeм его в итоге «Зенит» или нет, такие слова всe равно надо говорить, потому что нормальный профессиональный футболист так себя не ведeт. Ни по отношению к команде, ни по отношению к болельщикам», – сказал Радимов.

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