Генич сравнил Глушенкова с парнокопытным животным

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич впечатлен результативностью зенитовца Максима Глушенкова на старте сезона.

Максим забил победный гол в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Настоящий бизон. Пока идет, не нужно отходить от кассы. Глушенков – герой, забил победный мяч. Но то, как отпахал в обороне… Это куражная ситуация.

Еще видно, что он спокойнее стал праздновать голы – не бежит к угловому флагу и так далее. Конечно, «Зенит» не прогадал с приглашением Максима», – сказал Генич.

У Глушенкова 7 голов в 4 стартовых турах РПЛ.

На следующей неделе «Зенит» сыграет с «Рубином» и «Химками».

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?