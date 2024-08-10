Глушенков прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Форвард «Зенита» Максим Глушенков высказался о победе над «Динамо» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

Глушенков забил победный гол.

Игрока признали лучшим в матче.

– Может, и дальше будут такие нелегкие матчи. Всего четыре игры прошло. Игра была нелегкой, спасибо Жене Латышонку. Эту нелегкость обеспечило «Динамо» и их действия. В перерыве подкорректировали и спокойно… Ну, не особо спокойно, но довели дело до победы.

– Есть установка доиграть до верного?

– Никаких установок нет. Мы иногда Матер Кассьерре говорили с Венделом, что нужно бить, а он пас отдавал.

– Многие говорят, что вам фартит. Как оцените гол?

– Пошла передача во фланг, там была передача, и я подключился. Продлил тогда мяч в сторону ворот.

– Когда Вендела поменяли, вас опустили чуть ниже. Как это влияет на вашу игру? Где комфортнее, и как поменялись задачи?

– Такая же позиция, как и справа, стала, я могу играть в центре. Мне не сложно.

– Ощущалось, что было меньше свободы, чем в других матчах?

– Да нет, так же старался двигаться, получать мячи. Я не чувствовал. Честно.

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?