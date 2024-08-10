Суперкубок Англии. «Сити» выиграл у «МЮ» по пенальти

«Манчестер Сити» завоевал Суперкубок Англии в матче с «Манчестер Юнайтед» благодаря победе в серии пенальти со счетом 7:6.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. Счет на 82-й минуте открыл вингер «МЮ» Алехандро Гаранчо. Спустя семь минут «Сити» отыгрался благодаря мячу Бернарду Силвы. Оба автора забитых мячей вышли на замены по ходу встречи.

По итогам 90 минут команды выполнили по 8 ударов в серии пенальти. В ней сильнее оказался «Манчестер Сити», который выиграл Суперкубок Англии в 7-й раз.

Силва не реализовал первый удар «Сити» в серии. У «МЮ» четвертый удар не реализовал Джейдон Санчо. Команды дошли до восьмого удара. У команды Эрика тен Хага не забил Джонни Эванс. Решающий удар у подопечных Хосепа Гвардиолы с 11-метрового нанес Мануэль Аканджи.

Англия. Суперкубок. Финал

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (0:0). Пенальти – 7:6

Голы: 0:1 – Гаранчо, 82; 1:1 – Силва, 89.

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