Стали известны стартовые составы на финальный матч Суперкубка Англии в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра состоится 10 августа, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мартинес, Магуайр, Далот, Эванс, Маунт, Диалло, Каземиро, Фернандеш, Майну, Рэшфорд.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Манчестер Сити»: Ортега, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Льюис, Ковачич, Доку, Бобб, О'Рейли, МакТи, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

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