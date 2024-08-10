«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в рамках финального матча суперкубка Англии, в основное время матч закончился со счетом 1:1, в серии пенальти игроки «Манчестер Сити» оказались точней, итог 7:6.

Гарначо открыл счет на 82-й минуте матча.

Силва сравнял счет на 89-й минуте матча.

Серия пенальти.

Бруну Фернандеш подошел к мячу и был точен.

Силва не забил свою попытку.

Диого Далот подошел к мячу и уверенно реализовал.

Следующим был Де Брюйне и отправил мяч в сетку.

Гарначо подошел к точке и сделал счет 3:1.

Следующим был Холанд и уверенно реализовал.

Джейдон Санчо подошел к мячу и не смог реализовать свою попытку.

Следующим бил Савиньо с сделал счет 3:3.

Каземиро подошел к мячу и реализовал свой пенальти.

Эдерсон подошел к мячу и был точен в своей попытке.

Мактоминей снова вывел МЮ вперед, реализовав свой удар.

Нунеш подошел к мячу и сделал счет 5:5.

Мартинес снова вывел свою команду вперед, реализовав свою попытку.

Эванс подошел к мячу и не смог забить.

Мануэль Аканджи реализовал свою попытку и принес «Манчестер Сити» титул.