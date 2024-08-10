«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в рамках финального матча суперкубка Англии, в основное время матч закончился со счетом 1:1, в серии пенальти игроки «Манчестер Сити» оказались точней, итог 7:6.
Гарначо открыл счет на 82-й минуте матча.
Силва сравнял счет на 89-й минуте матча.
Серия пенальти.
Бруну Фернандеш подошел к мячу и был точен.
Силва не забил свою попытку.
Диого Далот подошел к мячу и уверенно реализовал.
Следующим был Де Брюйне и отправил мяч в сетку.
Гарначо подошел к точке и сделал счет 3:1.
Следующим был Холанд и уверенно реализовал.
Джейдон Санчо подошел к мячу и не смог реализовать свою попытку.
Следующим бил Савиньо с сделал счет 3:3.
Каземиро подошел к мячу и реализовал свой пенальти.
Эдерсон подошел к мячу и был точен в своей попытке.
Мактоминей снова вывел МЮ вперед, реализовав свой удар.
Нунеш подошел к мячу и сделал счет 5:5.
Мартинес снова вывел свою команду вперед, реализовав свою попытку.
Эванс подошел к мячу и не смог забить.
Мануэль Аканджи реализовал свою попытку и принес «Манчестер Сити» титул.