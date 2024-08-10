Корнеев ответил, сколько результативных действий будет у Глушенкова по итогам сезона РПЛ

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев оценил выступление форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

– Сколько баллов по системе «гол плюс пас» Глушенков способен набрать по итогам сезона?

– Учитывая, какой ход он уже набрал, точно перебьет статистику прошлого года (21 балл по «гол+пас» – прим. «Бомбардира»).

Глушенков куплен летом у «Локомотива».

У Максима не было матчей в сезоне РПЛ без результативных действий.

В 17:30 мск «Зенит» начнет матч 4-го тура против «Динамо».

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