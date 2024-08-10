Сафонов поделился впечатлениями от первых недель в «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, о чем общается с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.

«Дела у него хорошо, судя по тому, что он мне говорит. Мы с ним периодически списываемся. И от него знаю, что ему нравится в «ПСЖ» по первым тренировкам в команде.

Пока еще не так много времени прошло с момента, как он начал тренироваться со своими новыми партнерами. Но Матвей доволен», – сказал Агкацев.

Парижане купили голкипера у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

Сафонов пропустил 2 гола от «Штурма» (2:2) в товарищеском матче, один из них – между ног.

Сезон Лиги 1 стартует на следующей неделе.

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