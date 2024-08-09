РПЛ. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью – 1:1

Закончился матч 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином». Команды сыграли вничью – 1:1.
На гол Данила Глебова в первом тайме гости ответили забитым мячом Мирлинда Даку во второй половине встречи.
«Ростов» набрал пять очков и поднялся на седьмое место. «Рубин» с четырьмя очками располагается на десятой строчке.
Россия. РПЛ. 4-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Глебов, 14; 1:1 – Даку, 62 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»