РПЛ. «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью – 1:1

Закончился матч 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином». Команды сыграли вничью – 1:1.

На гол Данила Глебова в первом тайме гости ответили забитым мячом Мирлинда Даку во второй половине встречи.

«Ростов» набрал пять очков и поднялся на седьмое место. «Рубин» с четырьмя очками располагается на десятой строчке.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глебов, 14; 1:1 – Даку, 62 (с пенальти).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?