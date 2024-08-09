Радимов объяснил, почему не хочет победы «Зенита» в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Динамо».

Встреча пройдет в субботу на «Газпром Арене». Начало – в 17:30 мск.

– Пару недель назад вы серьезно переживали за интригу в чемпионате, которая может быстро пропасть из-за мощи «Зенита». Сейчас вам бы хотелось, чтобы «Динамо» отобрало у петербуржцев очки?

– На самом деле – да! Даже с учетом того, что я зенитовский. Но мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» в этом матче навязало борьбу и отобрало очки. Хотя у меня есть такое предположение, что этот сезон «Зенит» может пройти вообще без поражений. Даже любопытно, есть ли у кого-то из букмекеров такая ставка, и какой коэффициент на это предлагают.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?