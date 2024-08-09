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  • Радимов объяснил, почему не хочет победы «Зенита» в матче с «Динамо»

Радимов объяснил, почему не хочет победы «Зенита» в матче с «Динамо»

9 августа 2024, 20:58
60

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Динамо».

Встреча пройдет в субботу на «Газпром Арене». Начало – в 17:30 мск.

– Пару недель назад вы серьезно переживали за интригу в чемпионате, которая может быстро пропасть из-за мощи «Зенита». Сейчас вам бы хотелось, чтобы «Динамо» отобрало у петербуржцев очки?

– На самом деле – да! Даже с учетом того, что я зенитовский. Но мне бы действительно хотелось, чтобы «Динамо» в этом матче навязало борьбу и отобрало очки. Хотя у меня есть такое предположение, что этот сезон «Зенит» может пройти вообще без поражений. Даже любопытно, есть ли у кого-то из букмекеров такая ставка, и какой коэффициент на это предлагают.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Радимов Владислав
Комментарии (60)
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alex1951
1723227628
В данный момент ,я как ярый Дииамовец , сообщу,Зенитчикам ,Full Ж!!! А почему ?А потому чьто НАДОЕЛИ! ГАЗПРОМ ,НЕФТЬ,,,ВСЕ У НИХ СХВАЧЕНИНО,,,,ПОЩЛИ В Ж,!!!
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Бриг
1723227852
Болею за Зенит. Но хочу такой борьбы, как в прошлом чемпионате России. Иначе-стыдно за ЦСКА, Краснодар и пр.
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mutabor0992
1723232971
Радик,пойди хапни водки!И попустит.
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Garrincha58
1723233381
пора в дурку
Ответить
BuenosArgentina
1723255605
У Динамы все схвачено , админ ресурс и фсе ваааще, нет интриги
Ответить
alefreddy
1723268403
азартный парамоша уже давно поставил в тихую
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