Глушаков оценил уровень Глушенкова

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил результативность Максима Глушенкова. Игрок «Зенита» забил восемь голов в восьми матчах за петербургскую команду.

– Макс – красавец. Проявил себя в «Локомотиве» и отлично проявляет в «Зените». Ну, давайте, при всем уважении к тому, что он хороший футболист, с которым я играл и нахожусь в хороших отношениях, – играть с такими высокими мастерами, которые есть в «Зените», проще, чем в командах нижней восьмерки. И да, ты будешь себя проявлять. Это как говорят, что можно поставить человека в «Барселону», он ничего не испортит, а только добавит. С такими партнерами приятно играть. Вспомните, когда играл Халк, кто бы с ним тогда ни играл, там было у всех под 20 голевых передач и 10 голов. А созидать с командами проще уже сложнее.

– Удивит, если его не будет в сборной?

– Не знаю, все вопросы к Карпину, это их ситуация с Глушенковым. Он выбирает состав для сборной России.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?