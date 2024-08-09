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Мостовой назвал лучший летний трансфер в РПЛ

9 августа 2024, 13:50
3

Александр Мостовой рассказал, какой трансфер считает лучшим на российском рынке этим летом.

«Переход Глушенкова – лучший трансфер этого лета. По соотношению цена-качество – точно. Но и по игре Максим пока полностью оправдывает ожидания.

Барко? Дороговато он обошелся. Тоже хороший игрок, техничный. Неплохое приобретение, но все-таки за него заплатили очень много, поэтому лучшим переходом назвать не могу», – заявил Мостовой.

  • Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
  • Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Глушенков Максим Мостовой Александр
Комментарии (3)
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raritet
1723201593
Здесь можно поддержать Мостового. Все- таки , редкий случай , когда наш соотечественник так сразу вошел в игру команды . Поболее бы таких в России.
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Desma
1723203551
Типичный пример передачи ощущения от купленных на рынке помидор. Хорошие не очень, грунтовые или тепличные. Сравнивать, на мой взгляд, надо не трансфер Глушенков или Барко, а вклад каждого игрока в командный результат. Зенит с Глушенковым и без него. Аналогично Спартак с Барко. Полагаю, что Барко, в случае серьёзных результатов Спартака с его участием, победит, поскольку у Зенита, игроков влияющих на результат, гораздо больше, чем у Спартака. P.S. Надежда на Барко.
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FCSpartakM
1723207514
Они, когда оценивают дороговизну трансфера хотя бы смотрят ценник рыночный на них? За Барко переплатили 5 млн. ЗП -2.5 млн. Это вообще адекватные деньги за такой продукт. Глушенков переходил под эгидой мутных схем агента. Он его вел под свой заработок еще с КС. Ну и как ниже подметили, Глушенков ничего не дал нового зениту, это не новый Малколм, который сам создаст момент. Тут просто добавили в обойму игрока. По факту, старт зениту не кем не нужно улучшать.
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