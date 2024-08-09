Мостовой назвал лучший летний трансфер в РПЛ

Александр Мостовой рассказал, какой трансфер считает лучшим на российском рынке этим летом.

«Переход Глушенкова – лучший трансфер этого лета. По соотношению цена-качество – точно. Но и по игре Максим пока полностью оправдывает ожидания.

Барко? Дороговато он обошелся. Тоже хороший игрок, техничный. Неплохое приобретение, но все-таки за него заплатили очень много, поэтому лучшим переходом назвать не могу», – заявил Мостовой.