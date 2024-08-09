«Торпедо» сыграет в «Лужниках» в честь 100-летия клуба

«Торпедо» проведет празднование 100-летия клуба на матче 6-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком» 17 августа.
«Матч, посвященный столетию нашего клуба, состоится 17 августа. Соперником «Торпедо» станет нижнекамский «Нефтехимик» Игра пройдет на главном стадионе России – «Лужники». Начнется в символическое для черно-белых время 19:24 [«Торпедо» было основано 17 августа 1924 года]. Запланирована насыщенная программа празднования 100-летия на арене, о которой клуб сообщит в ближайшее время», – сказал руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев.
- «Торпедо» занимает в Первой лиги 4-е место с 8 очками после четырех туров, «Нефтехимик» идет 2-м с 9 очками.
- Основной ареной черно-белых в этом сезоне является «Арена Химки», на которой «Торпедо» провело два предыдущих домашних матча в Первой лиге.
Источник: ТАСС