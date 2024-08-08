Губерниев предложил клуб для Соболева

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по ситуации с Александром Соболевым. «Спартак» ранее отстранил форварда от основной команды из-за его желания перейти в «Зенит».

– Соболев по‑прежнему тренируется индивидуально после отстранения. Где увидим его дальше?

– Возможно, у клуба есть другой человек на его место. Угальде забивает, а в этой ситуации Соболеву нужно будет работать засучив рукава, чтобы заслужить место в основе и не пропасть. Есть и другой вариант: сыграть за королевский «Металлист» и постараться помочь команде. Я бы рассматривал такой вопрос аренды. В Королеве Соболев при поддержке болельщиков не пропадет и приобретет необходимую практику.

– «Металлисту» придется выдержать конкуренцию с барнаульским «Темпом».

– Пусть в условиях такой конкуренции Соболев переживет второе рождение. Сходненская команда «Юность» тоже рассматривала Александра, но она на то и «Юность», что возрастных футболистов, как Соболев, не берут.