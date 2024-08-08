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Губерниев предложил клуб для Соболева

8 августа 2024, 18:51
9

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по ситуации с Александром Соболевым. «Спартак» ранее отстранил форварда от основной команды из-за его желания перейти в «Зенит».

– Соболев по‑прежнему тренируется индивидуально после отстранения. Где увидим его дальше?

– Возможно, у клуба есть другой человек на его место. Угальде забивает, а в этой ситуации Соболеву нужно будет работать засучив рукава, чтобы заслужить место в основе и не пропасть. Есть и другой вариант: сыграть за королевский «Металлист» и постараться помочь команде. Я бы рассматривал такой вопрос аренды. В Королеве Соболев при поддержке болельщиков не пропадет и приобретет необходимую практику.

– «Металлисту» придется выдержать конкуренцию с барнаульским «Темпом».

– Пусть в условиях такой конкуренции Соболев переживет второе рождение. Сходненская команда «Юность» тоже рассматривала Александра, но она на то и «Юность», что возрастных футболистов, как Соболев, не берут.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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Plyash
1723136012
В Зените-2 Соболев не потеряется точно- он будет единственный с отечественной фамилией. А ежели Радибуланов вернётся туда тренером,вместо физдабольничанья на МатТВ,то даже страшно будет подумать,кого он воспитает из соболёнка.
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Cleaner
1723136085
Единственная команда, где дельфин может доказать, что он не только гопник, но и футболист - это Крылья Советов, которые проигрывают всем подряд. Если там будет забивать, за Дельфином выстроится очередь, чтобы его приобрести. Если даже там стухнет, значит пора на пенсию...
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ArReal
1723136232
Давно заметил отсутствие чувства юмора у Губерниева .. ну не можешь ты срать, не мучай... жо..пу...
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АЛЕКС 58
1723139582
Миллионную зарплату балабол Губа платить будет?
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BRO_football
1723148478
Пусть уж обратно в родную Томь возвращается.
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Шустик
1723168147
Стыдно за поганых рыл, ой как стыдно!!!
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