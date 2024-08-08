Экс-агент Мингелья рассказал, как «Барселона» отказалсь от Мбаппе

Бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелья рассказал, почему «Барселоне» будет непросто догнать «Реал».

– Семь лет назад вы предлагали Килиана Мбаппе «Барселоне». Опасаетесь ли вы того, что он перешел в «Реал»?

– «Барса» могла подписать Мбаппе за 140 миллионов, но они предпочли Дембеле. Совершая подобные ошибки, вы расплачиваетесь за них впоследствии. Тренерский штаб тогда посчитал, что Дембеле больше подходит системе «Барсы».

«Барса» уже совершала такие серьезные ошибки в прошлом. В Нью-Йорке я договорился с Уго Санчесом, но «Барса» предпочла Стива Арчибальда. На следующий год [Санчес] перешел в «Реал», и они выиграли чемпионат пять раз подряд.

Я не опасаюсь, но на текущий момент «Реал» потенциально превосходит «Барсу». Не только благодаря Мбаппе, но и за счет стадиона, бизнес-менеджмента, президента, который обладает огромной властью, бюджета... Догнать «Мадрид» будет непросто.