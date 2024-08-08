Игрок, замешанный в расистском скандале, стал вице-капитаном «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес в новом сезоне будет одним из вице-капитанов команды, сообщает The Times.
Хавбек уже надевал капитанскую повязку в товарищеском матче против «Реала» (1:2), когда Рис Джеймс покинул поле. Главный тренер «синих» Энцо Мареска сказал, что аргентинец пользуется уважением партнеров.
- Во время празднования победы в финале Кубке Америки над Колумбией (1:0), игроки сборной Аргентины спели расистскую кричалку, в которой затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
- 23-летний Энцо Фернандес вел трансляцию видео празднования. Позднее он принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси», некоторые из которых выразили свое недовольство произошедшим. Клуб сообщал о проведении дисциплинарного расследования.
Источник: The Times