Игрок, замешанный в расистском скандале, стал вице-капитаном «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес в новом сезоне будет одним из вице-капитанов команды, сообщает The Times.

Хавбек уже надевал капитанскую повязку в товарищеском матче против «Реала» (1:2), когда Рис Джеймс покинул поле. Главный тренер «синих» Энцо Мареска сказал, что аргентинец пользуется уважением партнеров.