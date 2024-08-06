Возле стадиона «Спартака» закрасили граффити, посвященное Станковичу

Неизвестные закрасили граффити, адресованное новому тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.
«Добро дошао, Деjане!» («Добро пожаловать, Деян!») – такая надпись была на стене возле «Лукойл Арены» на улице Игоря Нетто.
Теперь ее нет. Оформлением стены, судя по подписи, занималось фанатское объединение Supporters Group.
- Станкович возглавил команду летом вместо Владимира Слишковича.
- Под его руководством команда потерпела поражение в первом матче, но затем одержала 3 победы подряд.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: «РБ Спорт»