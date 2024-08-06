Возле стадиона «Спартака» закрасили граффити, посвященное Станковичу

Неизвестные закрасили граффити, адресованное новому тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

«Добро дошао, Деjане!» («Добро пожаловать, Деян!») – такая надпись была на стене возле «Лукойл Арены» на улице Игоря Нетто.

Теперь ее нет. Оформлением стены, судя по подписи, занималось фанатское объединение Supporters Group.

Станкович возглавил команду летом вместо Владимира Слишковича.

Под его руководством команда потерпела поражение в первом матче, но затем одержала 3 победы подряд.

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