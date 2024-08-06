Семак оценил результативность Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативной серии летнего новичка команды Максима Глушенкова.

«У Глушенкова скорее феноменальное количество забитых мячей. А что касается его формы, то он как играл, так и играет.

Серии и периоды бывают разные. У Максима сейчас такая серия, когда залетают прекрасные мячи. Мы все этому рады.

Из его уст, что совершенно правильно, главное, чтобы побеждала команда. А кто и сколько будет забивать – второй вопрос», – заявил Семак.