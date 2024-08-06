Семак оценил результативность Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативной серии летнего новичка команды Максима Глушенкова.
«У Глушенкова скорее феноменальное количество забитых мячей. А что касается его формы, то он как играл, так и играет.
Серии и периоды бывают разные. У Максима сейчас такая серия, когда залетают прекрасные мячи. Мы все этому рады.
Из его уст, что совершенно правильно, главное, чтобы побеждала команда. А кто и сколько будет забивать – второй вопрос», – заявил Семак.
- Глушенков в июне перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 млн евро.
- Его статистика в новом сезоне: 8 голов и 1 ассист в 5 матчах.
Источник: «Чемпионат»