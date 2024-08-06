Станкович рассказал о своем отношении к Романцеву

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о встрече с Олегом Романцевым после матча с «Крыльями Советов» (3:0).

Романцев нанес символический удар по мячу перед игрой.

– Сегодня на матче был Романцев. Успели с ним поговорить и что знаете о нем?

– Я поклонился ему, когда он уходил с поля. Он легенда во всех смыслах, и это видно сразу. Перед матчем мы немного поговорили и после матча тоже обменялись парой фраз. Он сказал бороться до конца за имя «Спартака».