Станкович объяснил замену Зиньковского в перерыве матча с «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович остался недоволен игрой Антона Зиньковского.

В связи с этим он заменил вингера уже в перерыве домашнего матча 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0).

– Насколько легко было менять Хлусевича? Он провел не свой лучший матч. А Зиньковский и Барко как будто получали удовольствие от игры.

– Я очень ценю ваш анализ, но у нас разные точки зрения, такое может быть. Уважаю ваше мнение. Я должен делать выбор по ходу игры и защищать игроков.

Мне не совсем нравилась игра Зиньковского в фазе обороны, были моменты. Но Антон важный игрок для нас, который может делать разницу, когда у него идет игра.

Но сегодня была такая замена. Я работаю на будущее и знаю, что будет дальше.