Матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Фенербахче» пройдет на стадионе Пьер Моруа 6 августа 2024 года. Обе команды показывают хорошие результаты в последних матчах. Рассмотрим статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.

Анализ команды «Лилль»

Форма : В последних 5 играх «Лилль» забил 7 голов и пропустил 5, показывая умеренную результативность и стабильную оборону.

: В последних 5 играх «Лилль» забил 7 голов и пропустил 5, показывая умеренную результативность и стабильную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Сельтой» (3-1)

Поражение от «Вольфсбурга» (0-1)

Ничья с «Генком» (2-2)

Победа над «Гентом» (1-0)

Ничья с «Мехеленом» (1-1)

«Лилль» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Бруно Женезио.

Анализ команды «Фенербахче»

Форма : В последних 5 играх «Фенербахче» забил 15 голов и пропустил 6, показывая отличную результативность.

: В последних 5 играх «Фенербахче» забил 15 голов и пропустил 6, показывая отличную результативность. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.00 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Лугано» (2-1)

Победа над «Лугано» (4-3)

Победа над «Халлом» (5-1)

Победа над «Страсбуром» (4-0)

Поражение от «Хайдук Сплит» (0-1)

«Фенербахче» побеждает в 4 последних матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Жозе Моуринью.

Личные встречи

25.02.2010 : «Фенербахче» 1-1 «Лилль» (Лига Европы)

: «Фенербахче» 1-1 «Лилль» (Лига Европы) 18.02.2010: «Лилль» 2-1 «Фенербахче» (Лига Европы)

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и преимущество домашнего поля у «Лилля», можно ожидать, что хозяева будут стремиться доминировать в этом матче. «Лилль» показывает стабильную оборону и хорошие результаты на своем поле, в то время как «Фенербахче» демонстрирует отличную результативность, но может испытывать трудности в обороне.

Рекомендация: Победа хозяев («Лилль») за коэффициент 2.10