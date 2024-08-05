Матч 3-го раунда Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Фенербахче» пройдет на стадионе Пьер Моруа 6 августа 2024 года. Обе команды показывают хорошие результаты в последних матчах. Рассмотрим статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход этого матча.
Анализ команды «Лилль»
- Форма: В последних 5 играх «Лилль» забил 7 голов и пропустил 5, показывая умеренную результативность и стабильную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.40 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Сельтой» (3-1)
- Поражение от «Вольфсбурга» (0-1)
- Ничья с «Генком» (2-2)
- Победа над «Гентом» (1-0)
- Ничья с «Мехеленом» (1-1)
«Лилль» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Бруно Женезио.
Анализ команды «Фенербахче»
- Форма: В последних 5 играх «Фенербахче» забил 15 голов и пропустил 6, показывая отличную результативность.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.00 за игру, а пропускают они в среднем 1.20 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Лугано» (2-1)
- Победа над «Лугано» (4-3)
- Победа над «Халлом» (5-1)
- Победа над «Страсбуром» (4-0)
- Поражение от «Хайдук Сплит» (0-1)
«Фенербахче» побеждает в 4 последних матчах и стабильно забивает, что говорит о хорошей форме команды под руководством Жозе Моуринью.
Личные встречи
- 25.02.2010: «Фенербахче» 1-1 «Лилль» (Лига Европы)
- 18.02.2010: «Лилль» 2-1 «Фенербахче» (Лига Европы)
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и преимущество домашнего поля у «Лилля», можно ожидать, что хозяева будут стремиться доминировать в этом матче. «Лилль» показывает стабильную оборону и хорошие результаты на своем поле, в то время как «Фенербахче» демонстрирует отличную результативность, но может испытывать трудности в обороне.
Рекомендация: Победа хозяев («Лилль») за коэффициент 2.10