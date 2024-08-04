Галактионов прокомментировал разгром «Ахмата»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о гостевой победе над «Ахматом» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

«Поздравляю нашу команду с хорошей, уверенной победой. Играли сегодня солидно. Это очень приятное ощущение. Сегодня день железнодорожника, клуб отмечает этот праздник. Мы в раздевалке об этом сказали, что было важно порадовать своих болельщиков. Эта победа для них. Нашей целью было сыграть «на ноль». Честь и хвала ребятам, которые выполнили поставленные задачи», – сказал Галактионов.

Дубль у «Локомотива» сделал Жерзино Ньямси, по разу отличились Дмитрий Воробьев с пенальти, Вадим Раков и Алексей Батраков.

Московский клуб вышел на 4-е место с 6 очками, «Ахмат» идет 14-м с 2 очками.

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