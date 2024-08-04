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Червиченко объяснил, зачем Соболев «Зениту»

4 августа 2024, 11:22
5

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал потенциальный переход форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев нужен «Зениту» лишь для того, чтобы окончательно добить «Спартак». Чтобы в «Спартаке» никого впереди не было. По крайней мере, фактурного игрока. Вот и всe. Для той игры, которую сейчас показывает «Зенит», ещe не факт, что Соболеву найдeтся место на лавке. Лавка же тоже не безгранична и не безразмерна.

Соболев и вся его бригада, которая его толкала к конфликтной ситуации, будут жалеть. Скорее всего, Соболев останется в «Спартаке». И ему ещe нужно будет реабилитироваться и менять свою позицию – извиняться, объясняться или ещe что-то делать, а потом приходить в форму. «Зенит» то, что хотел, сделал: на пять-шесть матчей минимум Соболева выбил. Вряд ли «Зенит» его возьмeт. Тактически сыграли грамотно на ослабление одного из конкурентов. Хотя по такой игре не думаю, что «Спартак» хоть какую-то конкуренцию может «Зениту» оказать», – сказал Червиченко.

  • Соболев отстранен от основы «Спартака».
  • 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
  • Рыночная стоимость Соболева – 7,5 миллиона евро.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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порт
1722761865
Лять, что ты несёшь, нафига Зенит будет заморачиваться, чтобы добивать их, они и сами прекрасно с этим справятся.
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k611
1722763266
Зачем Червиченко "Бомбардиру" - только чтобы лить помои на Спартак.
Ответить
DVOK68
1722769098
Кроме Соболева нападающих нет нигде и не за какие деньги,а значит Спартак не в состоянии подписать нового напа и будет без них.Вот оно что... Верно всё говорит умный и искрене переживающий за Спартак человек.
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FCSpartakM
1722771675
посидит до зимы дома, а потом либо осознает, что перегнул палку,либо так и останется себялюбом и закончит, как Бакаев.
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ОК, Зенит!
1722825406
А с Соболевым и так в Спартаке впереди никого нет. Дерево. Не плодоносящее.
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