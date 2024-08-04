Червиченко объяснил, зачем Соболев «Зениту»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал потенциальный переход форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев нужен «Зениту» лишь для того, чтобы окончательно добить «Спартак». Чтобы в «Спартаке» никого впереди не было. По крайней мере, фактурного игрока. Вот и всe. Для той игры, которую сейчас показывает «Зенит», ещe не факт, что Соболеву найдeтся место на лавке. Лавка же тоже не безгранична и не безразмерна.

Соболев и вся его бригада, которая его толкала к конфликтной ситуации, будут жалеть. Скорее всего, Соболев останется в «Спартаке». И ему ещe нужно будет реабилитироваться и менять свою позицию – извиняться, объясняться или ещe что-то делать, а потом приходить в форму. «Зенит» то, что хотел, сделал: на пять-шесть матчей минимум Соболева выбил. Вряд ли «Зенит» его возьмeт. Тактически сыграли грамотно на ослабление одного из конкурентов. Хотя по такой игре не думаю, что «Спартак» хоть какую-то конкуренцию может «Зениту» оказать», – сказал Червиченко.

Соболев отстранен от основы «Спартака».

27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.

Рыночная стоимость Соболева – 7,5 миллиона евро.

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