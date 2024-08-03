Маркиньос прокомментировал трансфер в «Спартак»

Новичок «Спартака» Маркиньос высказался о трансфере.

– Каковы первые впечатления о Москве и «Спартаке»?

Я очень рад, что приехал сюда. Был приятно удивлен тем, что увидел. Инфраструктура клуба впечатляет! Действительно, очень счастлив присоединиться к «Спартаку» и хочу скорее начать за него играть.

– Слышал о «Спартаке» раньше?

Конечно, много слышал. «Спартак» – очень большой клуб, один из крупнейших в России. Стать его игроком – это огромное событие для меня. Уверен, все получится, мы добьемся успехов.

– Что скажешь болельщикам «Спартака»?

Хочу сказать, что очень счастлив быть здесь и стать игроком «Спартака». Надеюсь, в этом сезоне мы сможем достичь всех поставленных целей. Уверен, все обязательно будет хорошо и мы все будем счастливы. Только вперед, «Спартак»!

Маркиньос перешел в московский клуб из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.

Контракт с новичком подписан на 3 года.

Он взял 8-й игровой номер.

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