Маркиньос прокомментировал трансфер в «Спартак»

Новичок «Спартака» Маркиньос высказался о трансфере.
– Каковы первые впечатления о Москве и «Спартаке»?
Я очень рад, что приехал сюда. Был приятно удивлен тем, что увидел. Инфраструктура клуба впечатляет! Действительно, очень счастлив присоединиться к «Спартаку» и хочу скорее начать за него играть.
– Слышал о «Спартаке» раньше?
Конечно, много слышал. «Спартак» – очень большой клуб, один из крупнейших в России. Стать его игроком – это огромное событие для меня. Уверен, все получится, мы добьемся успехов.
– Что скажешь болельщикам «Спартака»?
Хочу сказать, что очень счастлив быть здесь и стать игроком «Спартака». Надеюсь, в этом сезоне мы сможем достичь всех поставленных целей. Уверен, все обязательно будет хорошо и мы все будем счастливы. Только вперед, «Спартак»!
- Маркиньос перешел в московский клуб из «Ференцвароша» за 5 миллионов евро.
- Контракт с новичком подписан на 3 года.
- Он взял 8-й игровой номер.
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