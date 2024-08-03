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  • Радимов на примере Глушенкова объяснил, почему «Спартаку» не достанутся золотые медали

Радимов на примере Глушенкова объяснил, почему «Спартаку» не достанутся золотые медали

3 августа 2024, 19:57
42

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил нападающего Максима Глушенкова, который с этого сезона играет за петербургский клуб, и форварда «Спартака» Шамара Николсона.

«Красно-белые, когда будете снова задаваться вопросом, почему вы не в чемпионской гонке, просто задумайтесь о следующем.

Несколько лет назад ваше руководство продало Глушенкова в «Крылья» за два миллиона, а потом купило за 10 миллионов Шамара Николосона. Как в том мультике, где в одном удаве было 38 попугаев, в одном Николсоне, получается, пять Глушенковых.

И пока будет так, золота вы не увидите!» – написал Радимов.

  • 25-летний Глушенков сделал хет-трик и голевую передачу в сегодняшнем матче «Зенита» против «Ростова». На его счету 6 голов в РПЛ в текущем сезоне.
  • 27-летний Николсон провел за «Спартак» 43 матча, забил 12 голов.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушенков Максим Николсон Шамар Радимов Владислав
Комментарии (42)
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k611
1722705976
А он не задумывался почему Глушенков не прижился не в Спартаке, не в Крыльях Советов, не в Локомотиве.
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Skull_Boy
1722706237
Ну и дЭбил иметь баланс с гос бабками против частного Лукойла, где люди тратят СВОИ деньги, а не народа, а чему удивляться питерский недоразвитый синдром во плоти, а пока ставка уже ростет до 20% зимой по прогнозам будет 27%, а тут никому ненужный футбол с войной на огороде кормим латиносов со средой ЗП в 5 млн, где из 11 трое россиян, а так российская команда
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ivany4
1722706333
Интересно, как алкоголики объясняют свои видения, когда наступает похмелье. Пока человек под кайфом, он не воспринимает адекватно ситуацию, и доказывать ему бесполезно. Послушаем Радимова в конце сезона.
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NewLife
1722706383
Некорректные сравнения от которых идет помойная вонь. Спартак драл синит в прошлом большее количество раз чем наоборот, будет драть и в будущем с Глушенковым или без. Я смотрю, дешевые запевалы с газпром тв своей трепотней сильно воодушевили всяких булановых и им подобных))
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aaaaahhhh
1722708257
Вшивые, наслаждайтесь моментом, все в этой жизни быстротечно....
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DVOK68
1722708609
В Спартаке никто и не примеряет заранее золотые медальки,плохая это привычка.
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Barmaleushka
1722710070
Ожидаемо бомбит свинарник )))
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Сержтир
1722713367
После Тадеску, руководство Спартака, берёт в тренеры одних бездарей, которые в упор не видят талантливых и перспективных игроков, соответственно игра Спартака тому доказательство.
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FCSpartakM
1722714273
как всегда бла-бла-бла. Специальное увеличение цифр, принижение игрока, хотя Шамара брали как лучшего бомбардира чемпа Бельгии и почти не переплатили за него по рынку. А в нынешнем зените при таких распасовщиках в центре любое мертвое тело в зените забивает. Да и будто Глушенкова взяли за спасибо. Да и сравнение тупое. Уже кидал тут список с десяток трупов, купленных зенитом с 2020 года. Об этом Владик, конечно, умолчит.
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timon2401
1722717075
очень сожалею что сейчас нет евротурниров((( интересно, Глушенков и компания так же блистали бы с европейскими командами...или как обычно
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