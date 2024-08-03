Радимов на примере Глушенкова объяснил, почему «Спартаку» не достанутся золотые медали

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов оценил нападающего Максима Глушенкова, который с этого сезона играет за петербургский клуб, и форварда «Спартака» Шамара Николсона.

«Красно-белые, когда будете снова задаваться вопросом, почему вы не в чемпионской гонке, просто задумайтесь о следующем.

Несколько лет назад ваше руководство продало Глушенкова в «Крылья» за два миллиона, а потом купило за 10 миллионов Шамара Николосона. Как в том мультике, где в одном удаве было 38 попугаев, в одном Николсоне, получается, пять Глушенковых.

И пока будет так, золота вы не увидите!» – написал Радимов.

25-летний Глушенков сделал хет-трик и голевую передачу в сегодняшнем матче «Зенита» против «Ростова». На его счету 6 голов в РПЛ в текущем сезоне.

27-летний Николсон провел за «Спартак» 43 матча, забил 12 голов.

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