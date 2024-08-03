Стало известно, интересен ли Джикия ПАОКу

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия не перейдет в ПАОК вслед за Федором Чаловым.

Греческому клубу не нужны центральные защитники – эта позиция в составе полностью укомплектована.

В связи с этим ПАОК не проявлял интерес к 30-летнему российскому футболисту.

Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.

Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С 2019 года Георгий был капитаном команды.

Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?