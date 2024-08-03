Стало известно, интересен ли Джикия ПАОКу

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия не перейдет в ПАОК вслед за Федором Чаловым.
Греческому клубу не нужны центральные защитники – эта позиция в составе полностью укомплектована.
В связи с этим ПАОК не проявлял интерес к 30-летнему российскому футболисту.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова